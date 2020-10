Le Havre. Incendie de l'ancien entrepôt Lipton : le feu est maîtrisé mais pas éteint

Le feu a été impressionnant et le panache de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Un important incendie s'est déclaré dans un entrepôt du Havre à Caucriauville, samedi 24 octobre 2020. Une centaine de pompiers s'est rendue sur place pour lutter contre le sinistre. Dans la soirée, le feu était maîtrisé. Mais le dimanche matin à 6 h 30, une trentaine de soldats du feu était encore mobilisée pour l'extinction totale des flammes. "Tout s'est effondré et certains foyers sont inaccessibles, cela va prendre du temps", détaille le Service départemental d'incendie et de secours.

150 personnes évacuées

Le sinistre n'a a priori pas fait de blessé. 150 personnes environ ont tout de même dû évacuer leur logement par précaution. Un gymnase a été ouvert pour les accueillir. La plupart ont regagné leur domicile dans la nuit.

La préfecture assure par ailleurs que les mesures de l'air effectuées permettent "de confirmer l'absence de danger. Les fumées qui persistent peuvent cependant représenter une gêne olfactive".