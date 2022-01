[Reportage]. Tout savoir sur les champignons avec l'Association mycologique du Cotentin

Sous les feuilles mortes, dans la forêt, il faut se pencher et chercher les cèpes, girolles, pieds-bleus… Si vous êtes encore novices en la matière, séance d'initiation avec l'Association mycologique du Cotentin, ce jeudi 22 octobre, à hauteur de Martinvast. Avant de se lancer dans la cueillette des champignons, Marie-Gisèle Lebiez nous rappelle l'équipement indispensable : "En priorité : des vêtements de pluie, prévient-elle, venez avec les bottes, le panier et un couteau."

À la recherche du cèpe de Bordeaux

C'est parti. En quelques minutes, Marie-Madeleine Lejuez a déjà trouvé un champignon impressionnant, mais attention, il est hallucinogène et n'est pas comestible ! "Ce champignon qui est rouge avec des petits points est grand, d'une très belle couleur, explique la spécialiste. Il a un chapeau, des lames blanches, une petite jupe, et son pied est inséré dans une volve. C'est comme ça qu'on reconnaît les amanites tue-mouches."

Les six promeneurs présents continuent leurs recherches et n'ont d'yeux que pour un champignon, le plus noble dit-on… Marie-Gisèle n'a pas tardé à en trouver, quelques mètres plus loin : "C'est un Boletus edulis", ou cèpe de Bordeaux. Après l'avoir ramassé, Marie-Gisèle conseille aux apprentis cuisiniers : "Tous les champignons, même les comestibles, ont une certaine toxicité qui disparaît à la cuisson." Comptez 20 minutes minimum, avec du beurre et du persil.

Entre les flaques d'eau et les chemins boueux, les cinq adhérents, devenus amis, s'émerveillent de la beauté environnante. "Il y a des couleurs magnifiques, explique Dominique Balen. Il y a toutes les formes et c'est vraiment un univers… C'est aussi beau que des fleurs."

Les promeneurs passent ensuite à la phase scientifique. "On fait une cueillette le matin, on mange ensemble, et l'après-midi, on étale nos champignons sur des tables, on sort tous nos livres, les microscopes, et on fait l'étude tout l'après-midi", précise Marie-Madeleine, la photographe du groupe.

L'Association mycologique du Cotentin organise une trentaine de sorties par an dans toute la Manche, et une partie du Calvados, pour des sessions découvertes et pour informer le public sur les différentes espèces. 150 adhérents y sont inscrits, dont une vingtaine d'habitués. Inscription possible tout au long de l'année.

Pratique. Association mycologique du Cotentin. Tél : 02 33 44 26 59. Mail : presidenceamc@orange.fr