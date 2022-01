Barfleur. La coquille Saint-Jacques au menu de Vivement le week-end !

Pour le 7e numéro de Vivement le week-end, Tendance Ouest avait décidé de s'installer sur le port de Barfleur. D'un côté, les bateaux, de l'autre, le Safran, restaurant dans lequel on travaille les produits frais de la pêche, dont la coquille Saint-Jacques. En marge de La Grande Débarque, depuis le vendredi 9 jusqu'au vendredi 30 octobre, l'occasion était trop belle d'évoquer le Godefiche, telle que l'appelait Flaubert. Tout d'abord, rendez-vous sur le bateau, avec Pascal Papillon, patron pêcheur.

De retour au port, la coquille est débarquée. Traversons la route et entrons dans les cuisines de David et Vincent, au Safran. Ici, on cuisine les produits de la pêche.

Bon appétit !