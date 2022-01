Loisirs. Partez à la chasse au fantôme au musée Victor-Hugo à Villequier

Pour ces vacances scolaires sous le signe d'Halloween, le musée Victor-Hugo de Villequier propose une animation organisée dans le cadre de la chasse aux fantômes, organisée par le Département de Seine-Maritime.

Caché dans les recoins du musée Victor-Hugo, un fantôme œuvre dans l'ombre. Il noircit petit à petit tous les tableaux, comme pour faire disparaître le passé. Qui est-il ? Pourquoi agit-il ainsi ? Des médiums et historiens sont parvenus à réduire le champ des possibles et à proposer quelques noms. Il est temps pour Achille Tyrel et ses équipiers de répondre à ces questions, avant que les tableaux ne soient plus que charbon…

Pendant une heure, tentez de résoudre cette grande enquête en famille ou entre amis (à partir de 7 ans).

L'inscription est obligatoire sur le site www.seinemaritime.fr.

Attention, il reste peu de places !

Écoutez Alexandra Ferreri présenter cette animation :