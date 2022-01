Carpiquet. Aéroport : des trajets en plus pour les fêtes de fin d'année

Du 18 décembre au 3 janvier, Air France ajoute des vols vers Marseille et Nice au départ de l'aéroport de Caen-Carpiquet pour les fêtes de fin d'année. Un vol par jour les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches direction Marseille et un vol par jour les mercredis, vendredis, samedis et dimanches pour se rendre à Nice.

Ces liaisons saisonnières viennent s'ajouter au programme de vols d'Air France au départ de Caen.