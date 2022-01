Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : de nouvelles mesures en EHPAD et résidences autonomie

Alors que la circulation du virus s'accélère, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin prend de nouvelles mesures pour les trois établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les six résidences autonomie qu'elle gère. "Pour protéger nos seniors sans les isoler, nous mettons en place une série de mesures de précaution dans nos établissements", expliquent le maire Benoît Arrivé et Valérie Varenne, adjointe aux solidarités et au CCAS. Dès ce mercredi 21 octobre, seuls deux visiteurs pour un résident sont admis en simultané en EHPAD, de même que dans les appartements des résidences autonomie. Chaque nouveau résident en attente d'admission sera soumis à un test Covid-19, "48 heures à 72 heures avant l'entrée, et [à] un isolement en chambre dans l'attente du résultat", dans les deux types d'établissement.

Concernant les résidences autonomie, les résidents devront à nouveau sortir munis d'une attestation de sortie indiquant le nombre de personnes côtoyées lors de leur sortie et leurs coordonnées, "dans un souci de traçabilité".