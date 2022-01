Cherbourg-en-Cotentin. "Je laisse mon cancer à la porte", grâce à l'art-thérapie

L'association Après Cancer Ressources Écoute Activités (ACREA) accompagne les personnes atteintes d'un cancer et leur propose différentes activités à Cherbourg-en-Cotentin, comme la sophrologie, l'hypnose, ou encore l'art-thérapie. Ce mardi 13 octobre à 14 heures, l'art-thérapeute Maximilien Ghilodes ouvrait les portes de son salon à cinq femmes, qui ont été ou sont atteintes du cancer du sein. Objectif de la séance : réaliser un animal en argile. "Je laisse mon cancer à la porte quand je viens chez Maximilien, raconte Catherine Audoux, à l'origine de l'association. Je suis une personne lambda qui fait une activité. Je mets tout mon négatif dans ce que je fabrique et, quand je vois ce que j'ai fait, j'en retire du positif." En récidive après un premier cancer du sein en 2014, Catherine devra suivre une chimiothérapie jusqu'à la fin de sa vie. Aider les autres est devenu son combat. Grâce à son association et au travail de Maximilien, une douzaine de pastels sont exposés jusqu'au samedi 31 octobre au Crédit Agricole rue du Val de Saire, et à l'hippodrome les dimanches 1er et 29 novembre.

