Buzz. Découvrez le classement des séries préférées des Français

Devenues un véritable phénomène, les séries ont le vent en poupe. Le magazine Télésat Câble Hebdo vient de publier le classement des séries préférées des Français depuis 30 ans.

À la première position, Game Of Thrones recense près de 15 % des suffrages.

À deux longueurs, l'un des plus gros succès de Netflix, La Casa de Papel est suivie par le couple préféré des Français entre 1999 et 2003 : Un gars, une fille interprétés par Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

Dans le reste du classement, l'indémodable Friends ou encore les séries médicales Greys Anatomy et Urgences. Plus surprenant, on retrouve les séries françaises Capitaine Marleau et Julie Lescaut.