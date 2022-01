Rouen. Exit : une autopsie du couple

Le texte de Fausto Paravidino relate les événements qui ont fini par mener un couple à la rupture. Mise en scène par Anne-Sophie Pauchet, cette pièce mêle récit à deux voix et jeux d'acteur. La metteure en scène nous explique son choix.

Quel est le registre de la compagnie Akté et dans quelle mesure ce texte répond-il à vos exigences ?

Cette compagnie régionale privilégie les textes contemporains. La pièce a retenu notre attention car elle traduit l'état du monde d'aujourd'hui : un mal-être à la fois intime et sociétal. Le sujet nous a séduits parce qu'il parle à tous, mais aussi parce qu'il nous permet de travailler le rapport au spectateur selon des normes qui nous sont chères. Chez Akté, nous aimons nous adresser directement au spectateur. Cette pièce alterne jeux d'acteurs et récits intimes et les comédiens interpellent les spectateurs et rejouent sous leurs yeux des épisodes de leur vie de couple pour mieux leur faire comprendre ce qui les a menés à la rupture.

Comment avez-vous abordé le texte de Fausto Paravidino ?

Je connaissais déjà bien l'auteur dont j'appréciais le message politique. Si la pièce raconte l'histoire d'un couple qui se sépare, c'est surtout le constat d'un échec à vivre ensemble qui fait écho à la situation européenne de la fin des années 2000. Au-delà du couple, c'est le reflet d'une crise politique. J'avais repéré ce texte depuis longtemps, mais j'attendais d'avoir la bonne distribution pour mener à bien ce projet. J'ai choisi de mettre en scène un vrai couple. Si cela peut se produire au cinéma, c'est bien plus rare au théâtre, mais cela permet d'exprimer avec plus d'authenticité le lien qui unit les deux personnages, mais aussi les problématiques du couple. De ce fait, le public s'identifie plus facilement aux personnages.

Comment se raconte ce couple ?

Le constat est pessimiste, pour autant la pièce n'est pas dénuée d'humour. Ce couple en perdition se raconte en rejouant, d'une part la vie de couple, puis d'autre part leur vie indépendamment hors du couple à la suite de la rupture. Les personnages se dessinent peu à peu à travers les situations vécues et leurs actes. Lorsqu'ils rejouent les scènes de couples, il y a de très beaux moments de complicité, mais aussi de forts moments de tension où ils balayent un à un tous les sujets de désaccord : la politique, le sexe, le désir d'enfant. Chacun s'y retrouve et c'est aussi cela qui provoque le rire.

