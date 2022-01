Seine-Maritime. Assassinat de Samuel Paty : "Aujourd'hui notre ennemi, c'est l'ignorance"

Mohammed Karabila est président de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray et président du conseil régional du culte musulman de la Haute-Normandie.

Quel est votre état d'esprit, trois jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine ?

En fait, je ne dors presque plus depuis l'attentat. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs avec l'assassinat du père Hamel, notre ami le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ça m'a rappelé toute cette peine. Et puis, on s'est dit : encore un attentat au nom d'une religion que l'on pratique tous les jours. Dans notre pratique, il n'y a que de l'amour, de la fraternité et du vivre-ensemble.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

On ne se l'explique pas. Mais pour moi, ce n'est ni la politique, ni la religion qui a conduit à cela. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'ignorance. Il faut l'éradiquer. C'est l'ignorance dans les foyers, parce qu'il n'y a plus de transmission familiale. Et puis, il y a un problème à l'école, même si ce n'est pas de la faute des enseignants. Les enfants ont des diplômes, mais restent ignorants et facilement manipulables. J'avais aussi dénoncé dès 2016 l'imam "Google". Il continue à faire des ravages dans tous les milieux.

Selon vous, il faut donc renforcer les enseignements sur la liberté d'expression à l'école…

Il faut vraiment enseigner la laïcité ! C'est le socle commun qui nous permet de vivre ensemble. Il faut aussi enseigner en Histoire le fait religieux, qui fait partie de nos vies. Il faut peut-être des actions auprès des familles. Elles doivent s'intéresser à ce que font les enfants. Je vois que les parents accompagnent les enfants pour le sport, le dessin ou la musique, mais pas pour la religion. Du coup, ils ont soit des mauvaises fréquentations, soit ils se tournent vers l'imam "Google".

Faut-il montrer des caricatures du prophète en classe ?

Je n'ai rien contre. J'ai vu qu'il y a eu des vidéos sur le Net contre les caricatures. Cela prouve l'ignorance. La caricature, c'est une image, c'est une expression, ce n'est pas le prophète ! Il faut l'enseigner à l'école en mettant les manières.

Je voudrais surtout ajouter quelque chose. Pour nous ici, les musulmans, la France, c'est notre patrie. Et nous sommes des patriotes et des citoyens à part entière. Tout ce qui met en danger notre société nous met aussi en danger. C'est pour cette raison que nous n'avons aucune sympathie avec l'extrémisme, ni avec ceux qui ont les idées de Daesh. Une fois pour toutes, j'aimerais l'exprimer et le crier fort.

Vous craignez que ces événements renforcent la stigmatisation de votre religion ?

Malheureusement oui, parce que les gens sont un peu saturés par ce qu'ils voient à la télé et ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. J'ai beaucoup de respect pour la presse, mais je vois aussi sur certaines chaînes que l'on n'invite que des gens qui sont hostiles à notre religion. Je ne suis pas contre, mais il faut aussi nous donner la parole, à nous qui sommes sur le terrain et qui sommes dans le vivre-ensemble. On veut dire aussi que l'on est des patriotes et des citoyens français, à part entière. Et que tout ce qui les touche nous fait mal aussi…