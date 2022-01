Football (Coupe de France). QRM sera bien au rendez-vous du 6e tour

C'était l'entrée en Coupe de France pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (N1) qui se déplaçaient samedi 17 octobre sur la pelouse de Dives-Cabourg, pensionnaire de National 3.

Le match

Pas de round d'observation dans cette rencontre puisque dès la 4e minute, Andrew Jung, "monsieur un but par match", a ouvert son compteur en coupe. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause. Dès le retour des vestiaires, les Rouges et Jaunes ont fait le break par Mathéo Remars. A l'heure de jeu, les joueurs de Bruno Irles ont pris trois buts d'avance grâce à Yassine Bahassa. Le score a bien évolué peu avant le dernier quart d'heure de jeu avec un penalty pour les locaux transformé par Clément. Un autre penalty a été accordé dans la foulée mais il a cette fois été repoussé par Lejeune. QRM a ensuite marqué deux derniers buts par Mathéo Remars et Manoubi Haddad dans les arrêts de jeu.

Prochain rendez-vous

Les Normands retrouveront le championnat de National avec la réception du Stade Briochin, vendredi 23 octobre.