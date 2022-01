Hockey sur glace (Division 1). Les Drakkars de Caen ne sont toujours  pas au point

Le Hockey Club de Caen ne s'en sort décidément pas en ce début de saison. Après trois matchs officiels, Ronan Quemener et ses partenaires n'ont toujours pas gagné. L'entraîneur Luc Chauvel ne mâche pas ses mots et ne peut que constater les manques actuels : "On n'est pas capables de jouer soixante minutes à un niveau constant. Ce qui est plus embêtant, c'est notre jeu défensif. C'est ce qui faisait notre force l'année dernière, or il est assez catastrophique sur ce début de saison et, malheureusement, on n'est pas au niveau où on doit être", conclut Luc Chauvel. Reste à savoir si le déplacement à Montpellier ce samedi 24 octobre sera validé au vu des conditions sanitaires. Quoi qu'il en soit, le travail est devant.