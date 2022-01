Hockey sur glace (Magnus). Retrouvailles prometteuses entre Dragons de Rouen et Ducs d'Angers

Vainqueurs de leur quatrième rencontre en autant de sorties chez les Scorpions de Mulhouse dimanche 18 octobre (4-2), les Dragons de Rouen sont désormais leaders du classement de Ligue Magnus. Ils se déplaceront chez les Ducs d'Angers vendredi 23 octobre, pour le compte de la 8e journée. Les Angevins ont fait un recrutement ambitieux cette saison et affichent déjà la couleur avec une seconde place, en six matchs joués et un bilan de quatre victoires et deux défaites, dont la dernière en date sur la glace des Boxers de Bordeaux dimanche 18 octobre (3-1). Avec trois anciens Rouennais, Kevin Dusseau, Nicolas Ritz et Maurin Bouvet, dans leur effectif, les retrouvailles s'annoncent palpitantes à l'Ice Park d'Angers.