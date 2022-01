Football (N1, N2, N3). Le FC Rouen et QRM retrouvent le chemin du championnat

Après leur victoire en Coupe de France contre Dives-Cabourg (5-1), les joueurs de QRM tenteront d'enchaîner une nouvelle victoire en championnat contre Saint-Brieuc, vendredi 23 octobre, afin de se maintenir en tête de classement. "On était venus pour travailler et garder le rythme pour la suite du championnat. J'ai fait un peu tourner l'effectif, certains joueurs ont su saisir leur chance, d'autre moins", a confié le technicien Bruno Irles. Les Diables Rouges ont également assuré leur place au sixième tour de la Coupe de France grâce à leur victoire face à Romilly (N3, 0-1). Plus d'un mois après leur dernier succès en championnat, les joueurs de David Giguel se déplaceront à Blois, samedi 24 octobre. "Continuons de bosser, continuons d'être rigoureux, d'être disciplinés et de faire les efforts collectifs et ça paiera aussi en championnat", explique le coach du FCR. En National 3, le CMS Oissel recevra Evreux, samedi 24 octobre, pour le compte de la 6e journée de championnat. La Réserve de QRM affrontera quant à elle, l'équipe de Vire.