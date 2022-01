Normandie. Des rassemblements en hommage au professeur d'histoire-géo Samuel Paty

Il s'appelait Samuel Paty, enseignait l'histoire géographie à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Les hommages se succèdent depuis l'assassinat de cet enseignant devant son collège, vendredi 16 octobre.

"Il enseignait l'esprit critique"

L'émotion est particulièrement vive dans le monde de l'éducation nationale. En Normandie, des rassemblements s'organisent à l'initiative du syndicat enseignant SNES-FSU. "Nous voulons rendre hommage à Samuel Paty, assurer ses proches, ses élèves et ses collègues de notre soutien" indique Claire-Marie Féret, co-secrétaire académique, "il y a un besoin des collègues de se rassembler, tant l'émotion est vive". Les enseignants entendent aussi rappeler leur attachement à la liberté d'expression. "Il enseignait l'esprit critique, le cœur de notre métier".

Claire-Marie Feret : "un besoin de se rassembler" Impossible de lire le son.

Rassemblements samedi 17 octobre à 15 heures devant les mairies d'Évreux, du Havre, de Dieppe et le rectorat à Rouen ; dimanche 18 octobre à 15 heures devant les mairies d'Avranches, Saint-Lô et Cherbourg et place de la Résistance à Caen.