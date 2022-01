Le Havre. Justice : le Nordiste Bruno Dieudonné prend les rênes du parquet

Depuis le mardi 1er septembre, Bruno Dieudonné est le procureur de la République du Havre. À 61 ans, il arrive du parquet de Lille où il occupait depuis sept ans la fonction de procureur adjoint. "Je souhaitais un parquet intéressant, dynamique… Et si possible, pas trop loin de Lille !", indique ce Nordiste qui connaît la Normandie pour y avoir déjà exercé par le passé. Après une quinzaine d'années à l'instruction, à Douai et Lille, il a en effet travaillé au parquet de Rouen au début des années 2000, avant d'occuper la fonction de procureur de la République de Lisieux, dans le Calvados, pendant sept ans. Du Havre, il connaissait "les clichés de ville industrielle, grise… Et il s'agit vraiment de clichés !" Des confrères les ont démentis avant son arrivée et le procureur salue aujourd'hui une ville "agréable, très lumineuse et aérée".

Sur le plan judiciaire, Bruno Dieudonné connaît bien la problématique des trafics de stupéfiants et notamment de cocaïne. À Lille, il était depuis quatre ans le chef de la division dédiée à la criminalité organisée, qui comprend une Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs). "C'est une force de frappe importante. Depuis quelques années, elle se saisit des dossiers, y compris après des saisies réalisées lors de contrôles aléatoires sur les conteneurs du Havre."

Outre les stupéfiants, les enjeux liés aux violences conjugales, violences urbaines et aux atteintes "graves et répétées" aux forces de l'ordre font partie des préoccupations du nouveau procureur.

Bruno Dieudonné devra aussi faire avec l'enjeu du délai de traitement des dossiers. Le tribunal judiciaire du Havre, "comme tous les tribunaux", a vu du retard s'accumuler avec la grève des avocats fin 2019 puis le confinement. "Beaucoup d'efforts ont été faits au moment du déconfinement. Certains dossiers ont été réorientés vers des procédures de plaider coupable ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) par exemple. C'est un défi permanent."