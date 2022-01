Bleues: les cadres de retour pour un rassemblement charnière

L'absence des deux Lyonnaises en septembre n'avait pas empêché l'équipe de France de poursuivre son sans-faute en Serbie (2-0) et en Macédoine du Nord (7-0). Mieux, elle avait permis à de nouvelles têtes d'apparaître dans le groupe, ou à d'autres d'y revenir après une longue absence.

C'était le cas notamment d'Estelle Cascarino, la défenseure centrale de Bordeaux rarement appelée sous le maillot tricolore et convaincante trois ans après sa première et unique sélection jusqu'alors.

La soeur jumelle de Delphine, l'attaquante de Lyon et des Bleues, a une chance d'entendre de nouveau son prénom égrené par Diacre jeudi à 11h30 au moment de l'annonce de la liste, durant la conférence de presse tenue par la sélectionneuse depuis le siège de la Fédération.

C'est beaucoup moins évident pour Annaïg Butel, la défenseure centrale du Paris FC convoquée en septembre sans jouer. Le retour de l'expérimentée Wendie Renard, absente le mois dernier en raison d'une blessure à une cuisse, devrait la maintenir à l'écart du groupe.

Malard de retour?

La capitaine de l'OL va revenir à Clairefontaine dès lundi avec le reste de la colonie lyonnaise, à commencer par Amandine Henry (forfait en septembre car blessée fin août à un mollet), Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer, devenue en septembre la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues devant Marinette Pichon.

La jeune attaquante Melvine Malard, très percutante le mois dernier pour sa première, peut logiquement prétendre à une nouvelle convocation en équipe de France.

Du côté des championnes d'Europe lyonnaises, l'incertitude concerne principalement l'ailière gauche Amel Majri, forfait lors du match gagné par son équipe le week-end dernier en Championnat. La joueuse aux 58 sélections devrait cependant être remise à temps.

Il n'y a aucun doute sur la présence de sa coéquipière Sakina Karchaoui, l'ancienne latérale gauche de Montpellier impeccable face aux Serbes et aux Macédoniennes le mois dernier. Et pas vraiment d'incertitude non plus sur l'absence de Sarah Bouhaddi, la gardienne lyonnaise qui s'est mise à l'écart de la sélection.

Sans elle, Pauline Peyraud-Magnin avait assuré le mois dernier, sans être trop mise en difficulté par la faible opposition adverse.

La gardienne de l'Atlético Madrid aura sûrement plus de travail en Autriche, le 27 octobre dans le choc au sommet du groupe G, quatre jours après la réception de la Macédoine du Nord à Orléans.

Pour ce duel entre équipes invaincues (l'Autriche est trois points devant mais a joué un match en plus), Diacre enregistrera le retour de Grace Geyoro, la milieu du Paris SG qui a refoulé les terrains le week-end dernier avec son club. L'internationale de 23 ans sera du voyage avec ses coéquipières Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.