Arrestations, interdiction des rassemblements: la Thaïlande durcit le ton face au mouvement pro-démocratie

France-Monde. Arrestations des leaders de la contestation, proscription des rassemblements de cinq personnes et plus, interdiction de messages en ligne: le gouvernement thaïlandais a durci le ton jeudi face au mouvement de contestation qui défile depuis plusieurs mois pour demander plus de démocratie.