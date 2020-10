Manche. Covid-19 : masque obligatoire sur tous les marchés et près des écoles

"Le 13 octobre dernier, le taux d'incidence a atteint 60,7 cas positifs pour 100 000 habitants – supérieur au seuil d'alerte de 50, et le taux de positivité des tests réalisés 6,88 % – supérieur au seuil d'attention de 5 %", alerte le préfet de la Manche, qui a pris, en conséquence, deux arrêtés mercredi 14 octobre.

Le port du masque est désormais obligatoire sur tous les marchés, foires à tout, vide-greniers, brocantes et braderies dans le département. Le masque est aussi obligatoire aux abords immédiats des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties "aux heures d'entrée et de sortie des élèves, du lundi au samedi inclus". Une obligation qui vaut aussi aux emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport scolaire.

"Ces mesures doivent permettre de limiter la propagation du virus aux abords des établissements scolaires du département", rappelle le préfet.