Le Havre. Un marché couvert sur le parking du funiculaire pour dynamiser le quartier

La Ville du Havre veut redynamiser le secteur Thiers - Coty - Flaubert. Après la création du poste de police municipale avenue René-Coty et le programme de logements Aquarelle, le quartier va connaître de nombreuses évolutions ces prochaines années, avec la réalisation de différents projets : l'aménagement du secteur sud-ouest de l'hôpital Flaubert, le développement de l'offre de soins hospitaliers à l'hôpital Flaubert, la modernisation du funiculaire par Le Havre Seine Métropole, la construction du Marché Flaubert et la rénovation complète du parking Thiers. Pour accompagner le développement de ces projets, la requalification des espaces publics apparaît comme indispensable, afin de concilier les différents modes de transport et les besoins de desserte, de transit et d'accès à ces futurs équipements, dans un secteur aujourd'hui fortement dominé par la place accordée à l'automobile, explique la municipalité. Mardi 13 octobre, une réunion publique avec les riverains s'est tenue à l'hôtel de ville. Et lundi 12 octobre, le conseil municipal a autorisé la signature d'une promesse de vente, pour un montant de 400 000 euros, de la partie haute du parking Thiers, dit du funiculaire.

Le "Marché Falubert" sera un lien entre Thiers - Coty, le funiculaire et l'hôpital Flaubert. - © OMC Promotion & ABA-Workshop

Un marché couvert

A cet endroit, doit être construit un marché couvert dénommé "Marché Flaubert". Créé sur la dalle haute du parking, il accueillera 14 commerçants et artisans indépendants autour des métiers de bouche (boucher, boulanger, primeur…), sur un plateau de 1 600 m2 couvert et fermé de l'extérieur. Une allée centrale permettra de consommer sur place les produits tout en assurant une liaison piétonne entre les rues Flaubert et Coty. L'architecture du bâtiment s'inspire d'une esthétique de halle traditionnelle type "Halle Baltard", rappelant la halle du marché Thiers de la seconde moitié du XIXe siècle. Les travaux de construction sont programmés courant 2021.

Un marché couvert type "Halle Baltard". - © OMC Promotion & ABA-Workshop

Le parking Thiers rénové

Le parking Thiers, quant à lui, sera entièrement rénové. Dans le cadre de la délégation de service public des parcs de stationnement du Havre, l'opérateur Effia s'est engagé dans la rénovation complète des étages inférieurs (RDC, -1, -2) du parc de stationnement Thiers. Ces travaux se dérouleront en 2021, niveau par niveau, afin de maintenir une offre de stationnement pendant toute la durée du chantier. À terme, le nombre de places de stationnement restera sensiblement le même : 330 places (contre 328 actuellement), 7 PMR (2 actuellement), 2 rechargements électriques et 18 places motos (14 actuellement).