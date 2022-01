Caen. Opération escargot des patrons de boîtes de nuit sur le périphérique

Il faudra sûrement partir de bonne heure au travail jeudi 15 octobre, pour éviter les bouchons. Les patrons de boîtes de nuit normands (rejoins par ceux de Bretagne) se réunissent sur le périphérique pour une opération escargot, à partir de 7 h 30 "et pour une bonne heure, voire 1 h 30", indique Xavier Blanchet, président du syndicat des discothèques de Normandie. "Il y a quelques semaines, lorsque l'État a annoncé la fermeture des bars et restaurants à Marseille, en moins de 48 heures, ils ont été reçus par M. Castex et nous, ça fait sept mois que nous sommes fermés et il ne nous a pas reçus." Une action pour montrer que, malgré "la situation catastrophique, on n'est gravement blessés, mais on n'est pas morts. On ne lâchera pas."