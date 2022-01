Musique. Venu de Chicago, la drill s'exporte et a ses têtes d'affiche en France

La drill, un sous-genre du rap, est née à Chicago. En France, elle est en train de s'imposer depuis un peu plus d'un an grâce au succès de l'artiste Pop Smoke. L'album posthume du rappeur américain, décédé en février dernier, est certifié disque d'or dans l'hexagone et s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis.

La drill se caractérise par son contenu violent et sombre et ses mises en scène, que l'on peut presque qualifier de morbides.

En France, ce sont surtout les rappeurs issus de l'underground qui sont parvenus à s'approprier le mieux ce style, bien que quelques têtes de gondole de la scène rap aient réussi à tirer leur épingle du jeu.