Orne. Des CM1 et CM2 mettent les conodontes en roman policier

Entre géologie et rédaction, c'est une belle aventure qui dure depuis un an pour les CM1 et CM2 de l'école Yvonne-Sillière à Mortrée, près d'Argentan.

Le Parc naturel régional Normandie-Maine ambitionne de devenir Géoparc labellisé par l'Unesco. Mais depuis dix ans, il est déjà "réserve géologique naturelle régionale". C'est ainsi que les CM1 et CM2 de l'école de Mortrée ont travaillé sur la carrière des Vaux, à Saint-Hilaire-la-Gérard, près de Mortrée. Mais cette carrière, "c'est beaucoup plus que des cailloux", explique Isabelle Aubusson, conservatrice du site. "Les élèves y ont découvert des animaux microscopiques fossilisés", les conodontes, qui vivaient là il y a 445 millions d'années. "Autour de ces fossiles, on a écrit deux histoires policières, que l'on a illustrées avec l'aide de Céka, un scénariste de BD", explique Manon, une écolière, dans son discours d'inauguration du livre.

Y a conodonte sous roche et Retour vers 445 millions d'années sont réunis dans un seul ouvrage, paru mardi 13 octobre, disponible dans les neuf Géoparc de France.