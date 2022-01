Normandie. En colère, les usagers de la SNCF appellent à la grève des billets

Après une nouvelle matinée de galère pour les usagers du rail, mardi 13 octobre, l'Union des usagers du Paris-Caen-Cherbourg (UDUPC) et l'Association de défense des usagers du rail normand (ADURN) ont décidé de passer à l'action. "La situation ferroviaire en Normandie ne s'améliore pas. Pire, elle s'aggrave !", affirment les associations dans un appel commun à la grève de présentation des billets. Suppressions de train, retards à répétition, rames non conformes, panne matériel, intempéries, divagation d'animaux… Les usagers énumèrent les tracas du quotidien et "la liste est longue !", affirment-ils.

Pour partager leur colère et leurs revendications, les associations invitent ainsi les voyageurs des lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre, mais aussi Paris-Serquigny et Paris-Vernon à se munir d'un titre de transport en règle… mais à présenter au contrôleur un billet factice. Elles proposent une version à télécharger, qui présente leurs revendications, à commencer par des trains à l'heure et conformes.

Les usagers sont invités à présenter ce faux billet. - ADURN-UDUPC

L'ADURN et l'UDUPC mettent aussi en avant les problèmes d'indemnisation des abonnés. Certains attendent par exemple d'être remboursés pour leurs trajets annulés… en décembre 2019, lors de la grève contre la réforme des retraites.