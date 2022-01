Caen. Travaux : des tronçons du périphérique fermés pendant deux nuits

Attention si vous circulez de nuit sur le périphérique de Caen. Il sera fermé de 20 heures à 6 heures entre les échangeurs n°8 "Bessin" et n°9 "Porte de Bretagne" du mercredi 14 au vendredi 16 octobre. Dans le sens Rennes-Paris, l'échangeur n°12 "Ifs" sera fermé dans la nuit du 14 au 15 octobre. Enfin, dans la nuit du 15 au 16 octobre, la section entre les échangeurs n°13 "Porte d'Espagne" et n°11 "Suisse Normande" dans le sens Paris-Rennes sera fermée à la circulation. Des déviations seront mises en place : il est conseillé d'emprunter la RN 158 vers Falaise ou la RD 562 vers Condé-Sur-Noireau jusqu'à l'échangeur n°11 et la RN 814 vers Rennes. Ces fermetures sont liées à des travaux d'ajustement de panneaux lumineux et d'entretien de la voie.