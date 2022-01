Caen. Nadège et Julien mettent en scène leur rupture dans "Inconsolables"

Nadège et Julien sont en couple. Sur scène, comme en dehors. Comme tous ceux qui s'aiment, ils ont peur de se perdre, alors ils vont se risquer à un jeu dangereux : jouer leur séparation en public. Les deux comédiens décident de mettre en danger ce qu'ils ont de plus précieux, l'amour de l'autre. Cela ressemble à une thérapie de couple par anticipation. Prévenir la catastrophe en la mimant est sans doute un des enjeux du théâtre, qui dispose de nombreux accessoires pour créer l'illusion tragique. Mais jusqu'où peut-on jouer le sacrifice ? Cette pièce de théâtre présentée mercredi 21 octobre à 17 h 30 au 24 rue de Bretagne à Caen frôle les frontières du vrai et du faux, du réel et de la fiction. Contact : 02 31 46 27 29.