Flamanville. L'Autorité de sûreté nucléaire autorise l'arrivée du combustible sur l'EPR

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé ce lundi 12 octobre avoir autorisé l'arrivée du combustible sur le site du réacteur de l'EPR actuellement en construction à Flamanville, une étape préalable à sa mise en service. "Ce combustible sera entreposé dans la piscine du bâtiment prévu à cette fin", indique le gendarme du nucléaire. La mise en service de l'installation, c'est-à-dire le chargement du combustible dans la cuve du réacteur, doit encore être autorisée par l'ASN. EDF prévoit cette phase pour la fin 2022, après de nombreux retards et surcoûts. Une opération contestée par plusieurs associations environnementales, qui ont déposé un recours collectif contentieux au Conseil d'État le 25 septembre. L'ASN explique, quant à elle, avoir mené une inspection sur le site au mois d'août et avoir conclu que l'installation et la préparation d'EDF étaient "satisfaisantes". L'ASN "a également autorisé l'utilisation de gaz radioactifs pour réaliser des essais d'efficacité de certains dispositifs de filtration", précise-t-elle.

Avec AFP.