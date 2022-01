[Vidéo] Manche. Hydrogène : des entreprises prêtes à s'engager

Le Conseil départemental de la Manche est fortement impliqué pour le déploiement de l'hydrogène vert, et ce depuis 2015, avec la construction d'une station de distribution. Une vingtaine de véhicules circulent déjà avec cette technologie. Les annonces du plan de relance, qui consacre 7 milliards d'euros pour ce type d'énergie, permettent de s'y projeter plus en avant.

Le Département a déjà conclu, il y a quelques semaines, un partenariat avec les Départements du Morbihan et de la Vendée pour produire cet hydrogène vert. Il y a quelques jours, le Conseil départemental avait invité une cinquantaine de chefs d'entreprise et de collectivités pour une session d'information et d'échanges sur les mobilités hydrogène. Pour Guillaume Lemare, de la société "Lemare Voyages", basée à Donville-les-Bains, qui possède une flotte de 20 bus, le transport interurbain peut tout à fait être adapté à cette technologie.

Jérôme Féliza est directeur de "Transdev Normandie Manche", qui totalise une flotte de 170 véhicules. Pour lui, la technologie serait tout à fait adaptée aux véhicules légers et véhicules utilitaires.

À l'issue de cette session d'information, la moitié des entreprises présentes ont signé une charte pour s'engager dans cette voie de la transition énergétique et écologique.