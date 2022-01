Caen. Les Nordic Days célèbrent l'art des pays nordiques

Il n'y aura pas de festival Les Boréales cette année, celui-ci est reporté à novembre 2021. Afin de ne pas laisser le public durant deux longues années, le directeur artistique des Boréales Jérôme Rémy et son équipe proposent les Nordic Days, du mercredi 14 octobre au jeudi 31 décembre. Le principe est simple : mettre en avant l'art des acteurs, chanteurs, danseurs, réalisateurs… originaires du Nord et habitant en France.

D'où viennent les Nordic Days ?

Chaque année a lieu, la dernière quinzaine de novembre, le festival des Boréales. On fait venir des artistes du Danemark, de Finlande, de Norvège, etc. Pour des raisons liées à la Covid-19, les déplacements internationaux cette année étaient très difficiles, avec peu d'avions et des artistes soumis à une quatorzaine en revenant de France. En accord avec les autorités du Danemark - le pays phare de l'édition -, on a décidé de reporter à 2021. On a construit une proposition pluridisciplinaire et éclectique : les Nordic Days. Rencontre littéraire, cantines nordiques, lectures, expositions, projections de films… La programmation est riche.

Les Nordic Days débutent ce mercredi 14 octobre avec le film Drunk

Tout à fait. C'est une sortie nationale très attendue. On a une histoire avec le réalisateur danois Thomas Vinterberg. En 1998, on avait fait à Caen l'avant-première de son film Festen. C'est un film incroyable, extraordinaire et très en avance sur son temps, il traite des violences sexuelles. On est contents de montrer son nouveau film Drunk, qui a reçu le prix des Cinémas art et essai 2020. Dans ce long métrage, un philosophe norvégien dit que les gens naissent avec un déficit d'alcool dans le corps et qu'il faut le compenser. Ce qui fait un film atypique et burlesque, avec en plus Mads Mikkelsen, qui est un des acteurs les plus intéressants du moment !

Et après ?

On a une petite merveille venue de Lettonie le mercredi 21 octobre : le film d'animation Ailleurs. C'est un véritable tour de force, ce dernier a été réalisé par une seule personne : Gints Zilbalodis. C'est un objet visuel très beau, sans dialogue, à voir en famille ou en tant que cinéphile adulte. La projection au Café des images sera suivie d'un débat à propos des films d'animations.

Pourquoi ne pas avoir maintenu

Les Boréales, en visioconférence ?

Dans ces périodes-là, on s'interroge sur le sens des choses. Je crois que le digital, c'est bien, mais quand on peut faire les choses en vrai, c'est mieux. Même si c'est compliqué et que cela amène moins de monde, il faut ne pas renoncer. C'est encore renoncer quand on a encore la possibilité de le faire. Cette année, on reste volontaire et debout.

Nordic Days : du mercredi 14 octobre au jeudi 31 décembre. Plus d'informations sur le site internet : lesboreales.com