Cherbourg-en-Cotentin. Brittany Ferries mise sur le fret pour 2021

Malgré une saison estivale difficile pour le transport de passagers chez Brittany Ferries à cause de la crise sanitaire, la compagnie maritime indique ce lundi 12 octobre que le trafic fret s'est quant à lui "bien maintenu" sur cette même période. L'entreprise "se prépare à une année 2021 prometteuse avec une tendance positive du marché fret". "Ceci pourrait se traduire par une hausse de 15 % du transport de camions sur nos lignes reliant le Royaume-Uni à l'Espagne et de 15 % sur les lignes Irlande/Espagne."

La compagnie annonce aussi l'arrivée à Cherbourg, ce lundi 12 octobre, du navire Galicia, d'une longueur de 215 mètres, affrété au groupe Stena, qui pourra accueillir 155 remorques. Il sera mis en service en décembre prochain. "Cette unité assurera deux rotations hebdomadaires entre Portsmouth, au Royaume-Uni, et Santander, au nord de l'Espagne, ainsi qu'une rotation entre Cherbourg et Portsmouth. Il permettra de répondre à la demande croissante du transport de fret et viendra en complément des autres traversées."