France-Portugal: un choc dans le rétro, un autre dans le viseur

Les grandes retrouvailles, quatre ans après le sacre portugais de 2016 (1-0 a.p.) et les larmes du Stade de France, auraient dû se tenir le 24 juin dernier à Budapest pour la dernière journée du groupe F de l'Euro-2020.

Mais la pandémie de nouveau coronavirus a entraîné le report du choc, transformant ce match de Ligue des nations automnal en véritable galop d'essai pour les champions du monde avant le duel annoncé contre la Seleçao le 23 juin 2021 en Hongrie, 364 jours après la date initiale.

"C'est une belle confrontation avec deux des meilleures équipes européennes, voire mondiales. On pourra évaluer les forces du moment", a lancé le sélectionneur Didier Deschamps samedi.

Dimanche, il n'y aura certes pas les 80.000 spectateurs du 10 juillet 2016 mais seulement un millier, restrictions sanitaires obligent. Il n'y aura pas non plus de satanée 109e minute dans cette rencontre, ni d'Eder sous le maillot portugais, le buteur providentiel de l'Euro évoluant loin de la sélection depuis plusieurs années.

Mais il y aura des souvenirs: Cristiano Ronaldo qui sort en larmes après 25 minutes de jeu, Blaise Matuidi effondré à la fin de la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps qui retire sa médaille d'argent d'autour de son cou après la remise des trophées...

"Montrer qu'on est meilleurs qu'eux"

"On n'a pas oublié l'Euro", glisse Paul Pogba, titulaire ce soir-là, tout comme Giroud, Lloris et Griezmann. Ces quatre anciens devraient retrouver dimanche sur la feuille de match six de leurs bourreaux portugais titulaires en 2016.

"La finale de l'Euro, elle reste toujours là, malgré la Coupe du monde. Cela reste un match, cela ne définit pas tout mais c'est important pour nous. On veut montrer qu'on est meilleurs qu'eux", ajoute le milieu de Manchester United qui espère fêter sa première titularisation internationale en 16 mois, après une saison minée par les blessures et la pandémie.

A plus court terme, le duel va départager les deux coleaders (6 pts) du groupe 3 de la première division de la Ligue des nations, cette compétition amicale dont le Portugal a remporté la première édition.

Il va aussi opposer deux techniciens à la longévité record. Fernando Santos va devenir dimanche le sélectionneur le plus capé de l'histoire du Portugal (75 matches); Didier Deschamps va fêter son 104e match à la tête des Bleus, soit un de plus que son nombre de sélections en tant que joueur.

Des "centenaires", il y en aura aussi sur la pelouse, avec l'attaquant Olivier Giroud tout juste remis de son doublé lors de sa 100e sélection mercredi contre l'Ukraine (7-1), ou le capitaine Hugo Lloris qui s'apprête à dépasser, avec une 117e sélection probable, Marcel Desailly au troisième rang des Bleus les plus capés.

Les cadres de retour ?

En face, il y aura l'ogre Ronaldo, 35 ans et 101 buts en 166 sélections. La superstar de la Juventus Turin, qui reste sur un doublé fantastique en septembre en Suède, chasse le record de l'Iranien Ali Daei pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des sélections (109 buts).

"Lorsqu'il est présent, cela reste une menace, on va essayer d'y répondre collectivement", a pointé le capitaine tricolore Hugo Lloris, admiratif de la "longévité" et des "records hors du commun" de "CR7", qui n'a toutefois jamais marqué face aux Bleus.

Si le Portugal a perdu pour cause de contamination au Covid-19 son gardien lyonnais Anthony Lopes et son défenseur lillois José Fonte, les Bleus semblent au complet, entre jeunes prometteurs et cadres toujours efficaces.

Antoine Griezmann, remplaçant et déjà buteur mercredi, postule à un retour dans le onze titulaire, comme Pogba, Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté ont aussi une carte à jouer.

Sans oublier Houssem Aouar et surtout Eduardo Camavinga, impressionnant de maturité pour sa première titularisation et son premier but avec les Bleus mercredi, à 17 ans seulement. Assez pour bousculer la hiérarchie ?