Finale NBA: Miami et Jimmy Butler héroïques maintiennent le suspense

Quand Jimmy dit, Jimmy fait. Le leader de Miami a été héroïque. Au bout de ses forces et de 47 minutes sur 48 possibles d'un combat à distance formidable face à James, dont l'abnégation et l'apport (40 pts, 13 rbds) furent du même acabit, il a réédité sa performance du match N.3 où son triple-double à 40 points avait redonné de l'air aux siens pour réduire l'écart à 2-1.

Après la défaite au 4e match, qui a mis dos au mur le Heat, il avait martelé à quel point il croyait en son équipe et pouvoir à nouveau élever son niveau de jeu. Parole tenue: ses 35 points, 12 rebonds et 11 passes - deuxième triple-double dans cette finale donc -, auxquels on peut ajouter 5 interceptions qui illustrent son acharnement à bien défendre, ont une nouvelle fois été déterminants.

D'autant que c'est lui qui est allé la chercher cette victoire impérative, avec huit points dans le money-time, au moment où les Lakers, derrière au score quasiment tout le match, sont passés deux fois devant.

"Nous avons joué dur"

Mais Butler préférait mettre l'accent sur l'effort collectif en défense. "Il s'agissait de faire des stops. Nous avons juste joué dur. Et ensuite on est parvenu à exécuter comme nous le voulions en attaque, nous avons fait tourner le ballon, comme nous le faisons toujours", a-t-il analysé, concédant: "on a aussi eu de la chance que Danny Green ait raté son tir ouvert à la fin".

"On a eu une super ouverture pour gagner le match, pour gagner la série. Mais ce n'est pas rentré", a déploré "LBJ", qui avait attiré à lui la défense adverse sur sa pénétration, avant de ressortir le ballon vers son artilleur.

Sur quoi Markieff Morris a fait faute sur Tyler Herro (12 pts) au rebond et ce dernier, 20 ans et déjà glacial, a mis ses lancers francs pour assurer la victoire au Heat.

Miami, dont c'est la 6e finale en 15 ans (trois sacres en 2006, 2012, 2013) et qui était encore privé de son meneur Goran Dragic (aponévrose plantaire au pied gauche), a ainsi montré de formidables ressources.

L'abnégation et le courage ne suffisent pas parfois à gagner, la preuve c'est que les Lakers n'en ont pas manqué. Les ajustements tactiques aident aussi. Et force est de reconnaître qu'Erik Spoelstra les a trouvés, avec des systèmes offrant beaucoup de tirs ouverts à ses shooteurs.

Robinson Facteur X

Duncan Robinson a ainsi été le facteur X de l'équipe avec ses sept paniers derrière l'arc (26 pts) et l'autre rookie, le talentueux Kevin Nunn, n'a jamais été complexé par l'enjeu (14 pts).

Courant constamment après le score - Miami a compté jusqu'à 11 points d'avance en première période - les Lakers s'en sont surtout remis à LeBron James, extraordinaire de volonté et d'adresse (15/21 dont 6/9 derrière l'arc). Il a tout fait pour forcer leur destin, mais en vain.

Anthony Davis a aussi tout donné, se faisant mal au talon droit durant le premier acte, puis semble-t-il plus sérieusement à la cheville gauche en fin de partie. Mais il a serré les dents et a pesé dans cette rencontre (28 points, 12 rebonds, 3 contres).

Toutefois les deux stars ont été peu relayées dans une équipe où seul Kentavious Caldwell-Pope a eu de l'impact (16 pts).

Pour ce match, les joueurs de L.A. portaient le maillot "Mamba Edition" créé par Kobe Bryant. Celui avec lequel ils n'avaient jusqu'alors pas perdu durant ces play-offs.

Il devait donc les amener à un 17e sacre. Mais Jimmy Butler et les siens en ont décidé autrement. Eux aussi croient en leur propre étoile brillante.