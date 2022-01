Cotentin. Volcans et séismes comme si vous y étiez !

Vous serez bientôt incollable sur les volcans et les séismes, grâce à deux expositions temporaires présentées jusqu'en janvier 2021 au Planétarium Ludiver, situé à Tonneville, sur la commune nouvelle de La Hague dans le Cotentin. Dans le cadre de la Fête de la science, l'établissement propose de visiter gratuitement l'exposition intérieure "Volcans, du Cotentin au système solaire", ce dimanche 11 octobre à 14 heures et 16 heures, suivie d'une simulation de la plateforme sismique sur trois échelons et d'une séance de planétarium (qui reste payante).

Le Planétarium Ludiver s'est doté d'une plateforme sismique dans son exposition temporaire Volcans, du Cotentin au système solaire. Trois niveaux différents de magnitude sont à tester par les visiteurs.

Le Planétarium propose deux séances à 14 h 45 et 16 h 45 pour admirer les planètes et les étoiles qu'on ne peut voir à l'œil nu…

D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait des volcans dans le Cotentin il y a des centaines de millions d'années ? Des traces demeurent encore aujourd'hui. "Juste devant le Sémaphore de Goury, dans la Hague, quand la mer est basse, on voit une traînée sombre dans les cailloux, explique Sébastien Loubard, médiateur scientifique. Ça marque la présence d'une ancienne chambre magmatique, et donc forcément au-dessus, il faut imaginer un énorme volcan, qui a finalement complètement disparu." Une visite guidée de l'exposition extérieure est aussi à découvrir ce dimanche 11 octobre à 14 h 30, aux côtés du spécialiste Arnaud Guérin, en partenariat avec l'ANDRA, sur le quotidien des 850 millions de personnes qui vivent au pied d'un volcan.

Pour suivre la visite extérieure à 14 h 30 : réservations obligatoires directement auprès d'Arnaud Guérin au 06 86 63 33 25 - Masque obligatoire et nombre de participants limité à 15 personnes.

Pour les visites en intérieur de 14 heures et 16 heures, contacter le Planétarium au 02 33 78 13 80.