Coronavirus: le point sur la pandémie

France: "Marée" en région parisienne

L'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a déclenché jeudi matin le "plan blanc renforcé" et demandé à tous les hôpitaux et cliniques de la région parisienne de "mobiliser toutes leurs ressources" pour anticiper un "afflux important" de nouveaux malades du Covid-19.

C'est "une décision lourde" qui "veut dire qu'on va prendre une marée très forte et qu'il faut mettre toutes les forces dans la bataille", a prévenu le directeur de l'ARS, Aurélien Rousseau.

Ce dispositif de crise est synonyme de déprogrammation d'activités, de réaffectation des effectifs en interne, voire de rappel de personnels en congés si besoin.

Inquiétude en Allemagne

Les autorités allemandes s'alarment d'un bond "préoccupant" des infections de Covid-19 et mettent en garde contre une "propagation incontrôlée" du virus dans le pays, jusqu'ici moins touché que ses voisins.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid-19 en Allemagne a dépassé mercredi 4.000 pour la première fois depuis début avril.

La Russie flirte avec des records

L'épidémie de coronavirus en Russie continue de rebondir avec plus de 11.400 nouvelles contaminations, niveau équivalent au pic de mai, le gouvernement n'évoquant toutefois pas de nouveau confinement.

La cheffe de l'agence sanitaire russe a reconnu mercredi que la situation épidémiologique "devient plus complexe".

En un mois, le nombre quotidien de nouvelles contaminations a quasiment doublé.

Plus de 36,2 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1.057.084 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Plus de 36,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 211.844 décès. Suivent le Brésil (148.228 morts), l'Inde (105.526 morts), le Mexique (82.726 morts), et le Royaume-Uni (42.515 morts).

Bouclage rejeté à Madrid

Un tribunal de Madrid a rejeté jeudi le bouclage partiel de la capitale espagnole et de neuf communes voisines imposé par les autorités pour tenter de freiner la deuxième vague de Covid-19, les jugeant "nuisibles aux droits fondamentaux" des 4,5 millions d'habitants concernés par cette mesure entrée en vigueur vendredi soir.

Du remdesivir pour les Européens

La Commission européenne a conclu un accord avec le groupe pharmaceutique américain Gilead pour la fourniture de 500.000 doses de remdesivir, un antiviral autorisé dans l'UE pour traiter les malades du Covid-19.

Tous les pays de l'UE, les pays membres de l'Espace Economique Européen, le Royaume-Uni et six pays candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Kosovo et Bosnie-Herzégovine) bénéficient de ces achats.

EasyJet en souffrance

La compagnie aérienne britannique EasyJet subit la première perte annuelle de ses 25 ans d'histoire, du fait d'un trafic aérien frappé de plein fouet par la crise sanitaire.

Le transporteur prévoit une perte avant impôt comprise entre 815 et 845 millions de livres pour l'exercice 2019-2020 achevé fin septembre. Le nombre de passagers transportés a lui chuté de 50% à 48 millions sur l'exercice.

Comme ses concurrents, le groupe a déjà annoncé jusqu'à 4.500 suppressions d'emplois, soit près du tiers de ses effectifs.

burs-kd/ber/slb