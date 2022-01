Calvados. Emploi et logement : un bureau pour aider les nouveaux arrivants

Dans le but d'accueillir de nouveaux talents dans le département, Calvados Attractivité a ouvert un bureau d'accueil appelé Install' Calvados. L'objectif de cette nouvelle structure est d'accompagner et de faciliter l'installation et intégration de ces nouveaux arrivants. Ouvert à la rentrée, Install' Calvados s'appuie sur les services des seize communautés de communes ainsi que du Département pour bénéficier d'un large réseau de partenaires, notamment dans les secteurs du logement, de l'immobilier et de l'emploi. Le dispositif est entièrement gratuit et ouvert à tous les actifs souhaitant s'installer dans le Calvados.

Pratique. Plus d'informations sur www.vivredanslecalvados.com.