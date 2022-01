Rouen. François Depeaux, le grand collectionneur de l'impressionnisme

L'actuelle exposition du Musée des Beaux-Arts de Rouen nous révèle le rôle majeur joué par François Depeaux, collectionneur rouennais méconnu, qui a pourtant contribué au rayonnement de l'impressionnisme. En 1909, il cède sa collection à la Ville de Rouen, mais ce fonds ne reflète que partiellement ses goûts : "Pendant longtemps, on pensait que la Ville de Rouen avait refusé sa première donation en 1903, l'impressionnisme n'étant pas encore reconnu par les élites, explique Anne Cuvelier, conférencière. En fait, cette donation a été empêchée car Depeaux a été contraint de vendre sa collection à cette époque à cause de problèmes familiaux." L'exposition témoigne de l'évolution de sa collection au fil du temps : "Depeaux privilégie les vues de plein air, il a d'ailleurs soutenu les peintres de l'école de Rouen et, dans sa collection, Monet, Renoir, Sisley et Pisarro occupent une place maîtresse. Les murs de ses résidences étaient couverts de toiles !"

Jusqu'au 15 novembre. Musée des Beaux-Arts, Rouen. 8 à 11 €. mbarouen.fr