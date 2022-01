Seine-Maritime. Troubles psychologiques, autisme : une classe inclusive d'un nouveau genre

Une classe d'un genre inédit a ouvert depuis la rentrée de septembre à l'école de Turgauville à Gonfreville-l'Orcher. Elle intègre des enfants en situation de handicap (troubles psychologiques et autismes). Pour l'instant, ils sont quatre enfants accompagnés de trois professionnels : un enseignant spécialisé, une éducatrice spécialisée et une AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap). Pour l'association Étoile Filante, à l'origine du projet, il s'agit d'un mode d'inclusion adapté et progressif. Les enfants sont rattachés à leur classe et s'intègrent au reste de l'école lors des récréations, de la cantine ou de cours spécifiques. Cette classe fera l'objet d'une étude à la fin de l'année scolaire, avec l'objectif de la voir s'exporter dans d'autres établissements.

La classe inclusive de Turgauville a vu le jour grâce à l'IME Helen Keller, la Ville de Gonfreville-l'Orcher, l'Éducation nationale et Étoile filante. Sans cette initiative, les quatre enfants concernés auraient été déscolarisés.