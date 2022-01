Basket (N1F). L'étincelant CB Ifs reçu trois sur trois, après Sainte-Savine

Après trois journées, le CB Ifs fait un beau leader de sa poule. Le basket champagne proposé par Carla M'Baye et ses partenaires se veut décontenançant pour tous les adversaires des Vertes depuis l'ouverture de la saison. Après Sceaux et Trith, c'est Sainte-Savine qui est venue se casser les dents sur les Ifoises, victorieuses 59-39 samedi 3 octobre. Avant d'aller défier Le Havre ce samedi 10 octobre (20 heures), la meneuse Julie Plouhinec savoure : "On savait que Sainte-Savine allait être un match test car c'est l'une des équipes les plus physiques du championnat, donc il fallait tenir bon. Il faut qu'on continue à travailler dur la semaine aux entraînements et à prendre les matchs les uns après les autres." La seule méthode qui vaille.