Calvados. Le Prix Bayeux met en avant le travail des correspondants de guerre

Jusqu'au dimanche 11 octobre, place au Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Chaque année depuis 1994, la Ville de Bayeux accueille ce célèbre festival dédié aux journalistes du monde entier. Il s'attache à offrir une fenêtre ouverte sur l'actualité internationale, avec des expositions, des soirées thématiques, des projections ou encore un salon du livre. Outre ses événements et rencontres ponctuels, ce festival est d'une immense richesse concernant les expositions. Retrouvez jusqu'au dimanche 1er novembre, "Imagine : reflections on peace", "De l'autre côté du miroir" ou encore "De Santiago à Hong-Kong, Les mouvements de contestation dans le monde". Plus d'infos : prixbayeux.org