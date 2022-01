JO 2024. 47 sites retenus en Normandie pour accueillir les délégations étrangères

Lancées depuis 2019, les candidatures ont été épluchées par l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Depuis lundi 5 octobre, la liste des sites retenus pour accueillir des délégations étrangères dans les épreuves olympiques et paralympiques est connue et la Normandie n'est pas en reste avec pas moins de 47 dossiers validés. Le département de Seine-Maritime est le mieux loti avec 25 installations retenues. Suivent le Calvados avec onze sites, la Manche et l'Eure avec quatre sites officiels et l'Orne, avec trois sites.

Pour retrouver le détail des sites retenus, rendez-vous dans la galerie photos ci-dessous avec, dans l'ordre, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, l'Eure et l'Orne.