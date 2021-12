C1: retrouvailles Messi-Ronaldo, le Bayern bien loti au tirage

Avec le choc Juventus Turin-FC Barcelone, le groupe G offre l'affiche la plus alléchante de l'automne entre les équipiers de Lionel Messi, six fois Ballon d'Or, et les partenaires de Ronaldo, cinq fois lauréat du prestigieux trophée individuel.

Les deux hommes, adversaires autrefois sur les pelouses de Liga, se retrouvent pour la première fois depuis que le Portugais de 35 ans a quitté le Real Madrid en 2018.

Organisateur du tirage au sort, jeudi à Genève, l'UEFA ne pouvait pas rêver d'un plus beau duel pour sa compétition phare, de retour en octobre deux mois après son "Final-8" sans public qui a couronné le Bayern.

En vue du début de la phase de poules les 20 et 21 octobre, l'UEFA a autorisé le retour immédiat des spectateurs dans les stades avec une jauge limitée à 30%, si les autorités locales ne prévoient pas des consignes sanitaires plus strictes, sans autoriser toutefois les supporters visiteurs pour l'heure.

Dans le groupe A, le Bayern s'en sort plutôt bien en héritant des Autrichiens de Salzbourg et des Russes du Lokomotiv Moscou. L'adversaire le plus coriace sera l'Atlético Madrid de Luis Suarez, que les Bavarois avaient humilié la saison dernière (8-2 en quart de finale) quand l'Uruguayen jouait encore pour Barcelone.

Chelsea bien loti

Le tirage le plus relevé concerne sûrement le groupe H du Paris SG, finaliste de la dernière édition.

L'équipe emmenée par le Brésilien Neymar et le champion du monde français Kylian Mbappé va devoir de nouveau affronter Manchester United, ce qui ravivera pour les Parisiens le douloureux souvenir du 8e de finale perdu in extremis en 2019.

Les Allemands de Leipzig et les Turcs de Basaksehir Istanbul concourront également pour les deux places qualificatives du groupe.

Le Real Madrid, treize fois vainqueur de l'épreuve, hérite de l'Inter Milan, du Shakhtar Donetsk et du Borussia Mönchengladbach dans le groupe B. Cela promet des matches disputés pour les hommes de Zinédine Zidane, sacrés pour la dernière fois en 2018 sous la coupe, déjà, du Français.

L'entraîneur né à Marseille aura sûrement un oeil sur le groupe C où l'OM aura fort à faire contre Manchester City, le FC Porto et l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, un ancien du club phocéen (2006-2014).

Dans un groupe D pesant dix titres en C1 au total et qui s'annonce riche en beau football, Liverpool affrontera l'Ajax Amsterdam, l'Atalanta Bergame et les Danois de Midtjylland, qui participent à leur première C1.

Le Borussia Dortmund, placé dans un groupe F à suspense, devra se départager avec le Zenit Saint-Pétersbourg, la Lazio Rome de Ciro Immobile et le Club Bruges.

Chelsea écope enfin d'un groupe E plutôt accessible, aux côtés de Séville, six fois vainqueur de la Ligue Europa, et de deux néophytes à ce niveau, Krasnodar et Rennes.

Le nouveau gardien des "Blues" Edouard Mendy ne pensait sûrement pas retrouver son ancienne équipe de Rennes aussi vite... Les retrouvailles auront lieu sous les projecteurs de la C1.