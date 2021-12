Dieppe. Les pompiers mobilisés pour aider le ferry à accoster

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à partir de 13 heures, jeudi 1er octobre, sur le terminal transmanche de Dieppe. En cause : la barge de débarquement, qui prenait l'eau, rendant l'accostage des ferrys impossible. Il a fallu le concours de pompiers plongeurs et d'engins de pompage afin de remettre à flot la barge. Si l'activité transmanche a été ralentie, le ferry de l'après-midi a toutefois pu accoster et débarquer ses passagers avant de repartir.

L'opération s'est prolongée tout l'après-midi et aura mobilisé cinq engins et une dizaine de sapeurs-pompiers.