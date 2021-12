Seine-Maritime. L'hôpital de Dieppe a mis en place une nouvelle unité dédiée à la Covid

Même si la région dieppoise est moins touchée par le coronavirus que la Métropole de Rouen, "la tendance incite à la méfiance", indique, jeudi 1er octobre, Jean-Marc Kerleau, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Dieppe.

Dix lits dédiés aux cas Covid

Ainsi, "l'établissement s'est renforcé en accentuant ses capacités de réanimation. Une unité Covid a été mise en place avec dix lits il y a une dizaine de jours". Pour l'instant, le service n'est pas saturé, "la situation est satisfaisante, il y a un certain nombre de mouvements entre les entrées et les sorties", poursuit Jean-Marc Kerleau. Trois patients sont actuellement en réanimation à l'hôpital de Dieppe et trois sont hospitalisés dans le service dédié.

Pour autant, l'hôpital doit maintenir ses activités habituelles, ce qui n'était pas le cas pendant la première vague de Covid-19. "Il est compliqué de gérer ce flux modéré compte tenu du maintien d'une activité hospitalière et qui restera soutenue avec des épidémies saisonnières qui ne vont pas manquer de survenir."

Cellule de crise activée

Si des besoins devaient survenir, Franck Estève, directeur général adjoint de l'hôpital souligne que le partenariat est toujours d'actualité avec la clinique Mégival, ce qui permettrait à l'hôpital de se concentrer sur les cas Covid et de décharger une partie de l'activité sur la clinique.

"Nous n'avons pas déclenché le plan blanc, mais avons activé notre plan de mobilisation interne avec une cellule de crise et deux réunions par semaine", ajoute Jean-Marc Kerleau. À noter que dans les EHPAD dépendant du groupement hospitalier, "la situation est stable". Les visites sont encadrées, mais ne sont pas interdites.