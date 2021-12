Le Havre. Irène et Raymond Séminel,une retraite heureuse au soleil

Ancienne assistante maternelle, Irène Séminel, 82 ans, demande le temps qu'il fait à Yport. L'automne s'installe sûrement dans "son village" et cela vient conforter le choix qu'elle a fait il y a vingt ans. Avec son mari Raymond, 88 ans, garde champêtre de la commune pendant dix ans, ils ont décidé, une fois à la retraite, de quitter la cité des Grecs pour s'installer définitivement à Valras-plage, dans l'Hérault. "On aimait beaucoup la région où l'on passait nos vacances. On recherchait le soleil et le ciel bleu. Mais on s'y est tellement plu qu'on a acheté une première résidence secondaire à Vendres, à côté de Valras. Les allers-retours devenaient de plus en plus fatiguants avec l'âge, alors on s'est installé dans une maison puis un appartement dans le centre de Valras. On a aussi acheté en Martinique mais on s'apprête à vendre".

Le couple ne s'ennuie pas dans le Sud. "Je fais de la randonnée dans l'arrière-pays. Il y a beaucoup d'animations, d'activités. Il est possible de faire de la belote, de la danse ou du tarot. Un spectacle est programmé au Palais de la mer [théâtre en plein air] tous les quinze jours", confie Irène qui avoue ne pas être attachée à sa région d'adoption. "Mais on est un peu devenu des gens du Midi. À partir de Millau, on considère que c'est le Nord".

S'ils expliquent être trop "mal portants" pour faire la route jusqu'en Normandie, les Séminel n'oublieront jamais Yport. Ils sont au courant de ce qui s'y passe puisqu'ils sont toujours abonnés au journal Le Courrier Cauchois. Et puis, les enfants viennent souvent leur rendre visite. "Ce qui me manque, ce sont les vaches et la végétation. Une verdure qu'on retrouve en Martinique. À côté, l'Hérault, c'est le désert. Si j'avais connu la Martinique avant, est-ce que j'aurais fait l'inverse : l'hiver dans les Caraïbes et l'été en Normandie ? Peut-être…".