Manche. Un peloton anti-terroriste formé dans le Cotentin

Le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Cherbourg-en-Cotentin fera bientôt partie des 150 unités avec la qualification Sabre, déployées sur l'ensemble du territoire national pour neutraliser rapidement "une tuerie de masse". Une mesure lancée en 2015 par Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, après les attaques terroristes, de Charlie Hebdo, entre autres.

Colonel Cyril Piat Impossible de lire le son.

Douze membres du PSIG en formation

La compagnie de gendarmerie de Cherbourg agit sur tout le nord-Cotentin, ce qui représente 120 000 habitants (hors zone police), un facteur non négligeable. "Ici, c'est la deuxième zone la plus peuplée du département. On a également une affluence saisonnière importante, avec des sites sensibles, donc pour toutes ces raisons je pense que la bascule était mature", explique le Colonel Cyril Piat, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Manche.

Colonel Cyril Piat Impossible de lire le son.

Pour le moment, douze personnes du PSIG de Cherbourg-en-Cotentin, avec une concentration de sous-officiers, sont actuellement en formation pour monter en qualification.

Le Peloton devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. "Ils vont être équipés pour pouvoir faire face à un terroriste isolé, à quelqu'un qui agit immédiatement dans les rues… La logique de la formation est aussi d'apprécier le niveau de la menace, pour savoir quel rôle adopter. Ils peuvent aller jusqu'à la neutralisation, mais ils peuvent aussi simplement préparer et sécuriser pour permettre l'intervention d'un échelon plus important encore", détaille-t-il.

De son côté, la Brigade anticriminalité (BAC) de Cherbourg-en-Cotentin avait déjà obtenu une qualification similaire en 2016, de niveau 2, qui permet d'agir en continu face à une menace terroriste.

Au total, 122 hommes et femmes font partie de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin, et 622 à l'échelle départementale.