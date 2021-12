Disney supprime 28.000 emplois aux Etats-Unis en lien avec la pandémie

France-Monde. Disney a annoncé mardi la suppression de 28.000 emplois aux Etats-Unis dans ses activités liées aux parcs d'attractions, invoquant l'impact de la pandémie sur ses recettes et particulièrement la fermeture de Disneyland depuis plus de six mois.