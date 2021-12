[Photos] Cherbourg-en-Cotentin. L'Autre lieu, un nouvel espace culturel alternatif

Depuis janvier, l'association L'Autre lieu réhabilite les locaux de l'ancienne école de cinéma, à l'Espace René Le Bas, à Cherbourg-en-Cotentin. Les organisateurs disposent d'un espace conséquent : 23 chambres et deux appartements, deux grandes salles, de 400 m2 et 200 m2, pour accueillir salon et séminaire d'entreprise, mais aussi trois salles de répétitions, deux de 80 m2 et une de 180 m2. L'objectif est de "redonner de la vie à ce site et proposer un lieu modulable pour héberger, répéter, faire des résidences, explique Benjamin Flambard, attaché de production à l'Autre lieu et Musiques en herbe. Ce lieu de création est aussi l'occasion de proposer une programmation partagée avec toutes les assos du coin." Une chance en ces temps de Covid-19. "On accueille beaucoup d'assos et de groupes de musique qui ne peuvent plus répéter dans leurs salles, trop petites, alors qu'ici, c'est beaucoup plus grand et ils peuvent respecter le protocole sanitaire", poursuit Benjamin Flambard. Mais il reste encore des travaux avant que l'Autre lieu ouvre au public. "On a hâte de présenter ça et de faire une inauguration en 2021"

Benjamin Flambard Impossible de lire le son.

Le groupe Monsieur Ribouldingue était en répétition à l'Autre lieu pendant une semaine. Son nouvel album "Une balançoire sur la lune" sort le 17 octobre. Il sera sur scène le 6 novembre à 19 h 30 à l'Espace Culturel de La Hague et le 14 novembre à 15

Et si le chantier avance bien, le public pourra, au printemps, profiter d'un autre site, L'Autre bar, avec food-truck, soirées-concerts et espace de co-working en journée.