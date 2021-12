Cotentin. La Friperie cherbourgeoise a le vent en poupe

Le concept est vieux comme le monde : acheter des vêtements que d'autres ont déjà portés avant nous. On ne peut y échapper dans les capitales européennes, à Paris, Londres, Berlin, les friperies sont devenues tendance. Et à Cherbourg aussi ! Depuis un an et demi, Julie Viger a lancé son projet avec une première boutique "Culture Seconde", située au 55-57 rue au Blé. Un concept qui a trouvé sa clientèle, puisque Julie a ouvert une seconde boutique samedi 19 septembre au 12 rue au Blé, La Friperie Cherbourgeoise, avec cette fois, des vêtements de seconde main pour enfants, en plus des tailles adultes.

La qualité est là, au service d'un objectif zéro déchet : "Je ne chine que des pièces de catégorie 1, sans trou, sans tache, tout est relavé et repassé. C'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut encore acheter des vêtements neufs aujourd'hui", explique Julie qui chine uniquement en France, depuis la Covid-19.