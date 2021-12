France-Monde. Les artisans pêcheurs face aux chalutiers géants

Baptisé à Concarneau le 25 septembre, le colossal chalutier-congélateur Scombrus travaille de l'ouest-Ecosse au golfe de Gascogne pour le groupe néerlandais Cornelis Vrolijk, via l'armement France pélagique. Long de 81 m, il peut rafler 2 000 tonnes de merlans, sardines, harengs et maquereaux. Destination : les Pays-Bas, pour vente aux marchés d'Asie et d'Europe de l'Est… Une autre firme néerlandaise de navires géants, Parlevliet & Van der Plas, contrôle trois armements français. L'arrivée en Manche de son chalutier-usine Margiris, en octobre 2019, a déjà soulevé l'inquiétude des artisans pêcheurs. Un mois plus tard, le président du Comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, a déclaré au Sénat : "Ces choses ne sont plus acceptables maintenant que les pêcheurs et la société ont une autre conscience de l'écologie.” Notamment l'urgence de ne pas détruire la faune et les fonds marins…

Un chiffre à rappeler : fileyeurs ou caseyeurs, les artisans possédant des bateaux de moins de 12 m représentent 85 % de la flotte de pêche française.