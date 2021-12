Vire. Neuf personnes relogées après l'incendie d'un bâtiment en centre-ville

Dans la soirée du dimanche 27 septembre, vers 20 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d'appartement rue Armand-Gaste à Vire. Une partie de la toiture d'un bâtiment de deux étages et combles aménagées était en feu. L'action rapide des sapeurs-pompiers a permis d'éviter la propagation des flammes dans tout l'immeuble. Six lances à incendie, dont deux sur moyen élévateur, ont été nécessaires à l'extinction. Quarante-sept sapeurs pompiers et dix-huit camions ont été mobilisés sur ce sinistre. L'incendie a impacté trois appartements et un local commercial d'assurances. Neuf personnes ont été relogées et quatre employés de l'agence d'assurance placés au chômage technique.